Carnasciali: “Il difensore della Fiorentina che sbaglia meno in questo momento è Ranieri. Italiano? Se lo chiama il Napoli…”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Radio Toscana: “Nella difesa viola quello che ha sbagliato meno è Ranieri. Igor e Martinez Quarta stanno attraversando un momento difficile, lo stesso Milenkovic ha responsabilità su entrambi i gol dell’Inter. A Praga Italiano dovrà essere bravo a guardare non solo l’aspetto tecnico ma anche quello mentale. La finale con i nerazzurri, giocata alla pari se non meglio, potrebbe dare alla Fiorentina qualcosa in più rispetto al West Ham“.

E poi ha aggiunto: “Si parla tanto della difesa, ma in certe partite serve attenzione anche in attacco. Le occasioni che capitano vanno concretizzate al massimo, cosa che a Roma non è successo. Con il West Ham servirà una grande prova del centrocampo, perché gli inglesi corrono e si inseriscono tanto. La Fiorentina è vero che rischia dietro, però è una squadra che può battere tutti. Togliere queste piccole disattenzioni potrebbe segnare una svolta”.

E infine su Italiano: “Se il Napoli lo vorrà, penso che Italiano ci andrà. Se poi decide di rimanere a Firenze nonostante le lusinghe delle big tanto di cappello, ma preferirei che non lo chiamasse nessuno (ride, ndr)”.