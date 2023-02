Carnasciali: “Il risultato con il Braga permetterà alla Fiorentina di preparare al meglio il Verona. Dodo? Non è ai livelli dell’Ucraina, ma non è lui il problema della squadra”

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha commentato a Lady Radio il momento in casa viola dopo il grande successo in terra portoghese:

“Col Braga bastava una buona prestazione, invece è stata ottima. E’ stata importante la doppietta dei due attaccanti, anche se in campionato siamo solo a +7 sull’Hellas terzultimo. Il risultato dell’andata in Portogallo permette di preparare meglio la gara col Verona”.

Poi un commento su Dodo: “Me lo ricordavo diverso allo Shakhtar, forse ha perso il ritmo dopo l’infortunio, ma ancora non si è espresso a quei livelli. Il problema di questa squadra, ad ogni modo, non è lui”.