Carnasciali: “Instabilità in attacco dovuta a grave mancanza di gol con continuità. Vlahovic e Chiesa? Sono avversari da trattare come tali”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Toscana per parlare della sfida contro la Juventus: “Ricordo che la tensione saliva, sapevamo benissimo quanto ci potessero tenere i tifosi. La preparazione e i momenti di attesa del fischio d’inizio erano sentitissimi. Vlahovic e Chiesa? Negli ultimi anni, non sono certo gli unici ex andati alla Juve… Ma ora sono avversari, come tali li dobbiamo trattare. L’obiettivo è riscattare l’ultima brutta prestazione”.

Su Italiano: “Il suo chiaro segnale è che non ha trovato i calciatori giusti per poter esprimere il suo gioco. Quando ti rendi conto di questa situazione, cerchi di cambiare e non sempre si aggiusta tutto. Sarà anche che la campagna acquisti è stata poco funzionale, mentre si pensava che lo fosse“.

Sull’attacco viola: “Inutile dire che i tempi miei con Batistuta erano diversi; partivi 1-0. Tornando all’attualità, in generale quando hai un giocatore forte hai un grande vantaggio e pochissimi dubbi, un po’ come Immobile e Lautaro. Per la Fiorentina, è una continua alternanza perché non arrivano i gol con continuità“.