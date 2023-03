Carnasciali: “Italiano ci ha messo del tempo, ma ha trovato la versione giusta della Fiorentina. Coppa Italia o Conference League? Portiamole avanti entrambe, perché dover scegliere?”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Toscana per commentare il futuro immediato della Viola: “Finalmente una buona squadra in crescendo, si vedono meno le difficoltà iniziali. Italiano cambiava spesso uomini e soluzioni; ci ha messo un po’ di tempo per trovare la squadra giusta, ma nell’ultimo mese qualche risultato positivo si è visto”.

E aggiunge: “La difficoltà maggiore l’ho vista nel cercare la versione migliore della squadra, nonostante ci fossero importanti imprevisti in mezzo. Non ci scordiamo del Mondiale, che ha influito molto a livello generale. Un anno anomalo non ti aiuta, ora finalmente la Fiorentina ha mostrato cose buone. Sono fiducioso e si può pensare di fare qualcosa di veramente importante“.

Sul percorso nelle due coppe: “Porterei avanti le due competizioni allo stesso modo. Perché devi rilegarti soltanto a una? Poi si dà già per scontata la sfida contro la Cremonese, ma intanto bisogna passare. Non ci sono favoriti scritti né in Coppa Italia né in Conference League“.