Carnasciali: “Jovic deve impegnarsi al massimo quando viene chiamato in causa. La Fiorentina ha una rosa di prospettiva, ma i migliori non vanno venduti”

L’ex calciatore della Fiorentina, passato per le giovanili dell’Atalanta, Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Toscana in vista della partita di stasera: “Si affrontano una Viola in saluta e una Dea in difficoltà, ma pur sempre attaccante al treno della Champions e per questo desiderosa di vincere. Per la Fiorentina è doveroso provarci in campionato, quella di oggi è una partita fondamentale per agganciare Bologna e Juventus. Italiano è stato bravo a cercare con insistenza quelle soluzioni che inizialmente non riusciva a trovare, rispondendo alle tante critiche tra cui – sono sincero – anche quelle del sottoscritto”.

E poi sui singoli ha aggiunto: “Dodò è stato l’emblema della crescita della Fiorentina, un giocatore che non poteva essere quello di inizio stagione se pensavamo a ciò che aveva fatto allo Shakhtar. Jovic? Italiano lo ha alternato con Cabral in attesa di capire chi sarebbe esploso per primo, e a farlo è stato il brasiliano che ad oggi è il titolare. Il serbo dunque deve mettersi a disposizione e impegnarsi al massimo quando viene chiamato in causa. Martinez Quarta? E’ ancora giovane e non dimentichiamoci che quando è arrivato veniva convocato stabilmente in Nazionale. Ha bisogno di giocare e di poter sbagliare, lo vedo già migliorato in tanti aspetti come ad esempio l’irruenza che aveva i primi tempi. La Fiorentina ha una rosa di prospettiva che può solo crescere, l’importante è che la società non venda i migliori in estate”.