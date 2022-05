Carnasciali: “La Fiorentina deve assolutamente vincere a Marassi, ma non sarà facile. Andrebbe bene anche la Conference”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Lady Radio: “Lunedì, la gara sarà insidiosa più per la Sampdoria che per la Fiorentina, che deve assolutamente vincere. Bisogna comunque stare attenti: ricordo un precedente a Marassi nel 1992/93. Non è facile vincere contro chi lotta per la salvezza. Per farlo, servirà partire con la stessa aggressività vista contro la Roma. Europa? Andrebbe bene anche la Conference, un piazzamento europeo va sempre bene”.