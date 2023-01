Carnasciali: “La Fiorentina non ha un esterno così forte da rendere inspiegabile l’utilizzo di Biraghi. Bianco? Non possiamo giudicarlo da due partite”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Radio Toscana: “La squadra continua ad avere delle difficoltà in fase offensiva, ma l’importante era prendere i tre punti sabato. Non so cosa possa arrivare nel mercato di gennaio, ho sempre dei dubbi sulla sessione invernale che spesso induce a prendere giocatori che si rivelano poco funzionali. Bianco? Parliamo di un giocatore molto giovane, non possiamo giudicarlo da due partite né sperare che possa risolvere tutti i problemi. Amrabat? Era normale che tornasse dal Mondiale fuori forma, ricordiamoci che siamo a gennaio ma è come se fossimo ad agosto. Ma questo è un problema che riguarda tutte le squadre in Serie A”.

E poi ha aggiunto: “Se i giocatori non sono al top della forma, la squadra non riesce sempre a muoversi in modo omogeno. Alla lunga sopraggiunge la stanchezza e può capitare che si aprano degli spazi tra i reparti. E’ evidente che alla Fiorentina manchi un giocatore che salta l’uomo, gli unici sono Sottil e Nico Gonzalez che però sono stati infortunati. Resta il problema degli attaccanti, servirebbe che Cabral trovasse un po’ di continuità”.

E infine su Biraghi: “Ha un buon piede e poi è un giocatore d’esperienza, capisco che Italiano si affidi sempre a lui. Ora tutti vogliono Terzic, poi magari se fa tre partite di fila si comincia a chiedere perché non giochi Biraghi. I giocatori alla fine sono quelli, la Fiorentina non ha un esterno sinistro talmente forte da rendere inspiegabile l’utilizzo costante di Biraghi“.