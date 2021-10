Carnasciali: “La Fiorentina partirà favorita contro il Venezia. La forza dei viola è il centrocampo, e poi c’è Vlahovic…”

Venezia-Fiorentina sarà questa la prossima partita che affronteranno gli uomini di Italiano lunedì 18 ottobre. Daniele Carnasciali, doppio ex di entrambe le squadre, ha parlato così al Corriere Veneto in vista del match: “Credo che sarà una partita molto veloce, a viso aperto. Sia Zanetti che Italiano propongono un gioco offensivo, fatto di continue sovrapposizioni. La Fiorentina parte favorita, ha avuto un inizio positivo. La forza dei viola è il centrocampo. Ci sono giocatori rapidi e tecnici, come Bonaventura e Pulgar, che si inseriscono e tirano da fuori. Poi è chiaro, tutti pensano a Vlahovic, ma in questo caso sappiamo le voci di questi giorni. Non so come andrà a finire, in tutta onestà”.

Il doppio ex ha poi aggiunto: “Sono di Firenze, la mia simpatia è sempre andata alla squadra della mia città. Ma a Venezia ho vissuto due anni fantastici, è una società che porto nel cuore. Penso che il Venezia se la giocherà fino all’ultimo con altre quattro o cinque squadre, la concorrenza è tanta. Zanetti è stato l’artefice della promozione in Serie A. Averlo confermato è stata una mossa lungimirante e avergli fatto un contratto lungo è stata una buona idea. Ora dovrà essere sostenuto anche se le cose dovessero andare male”.