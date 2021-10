Carnasciali: “La rosa della Fiorentina è corta, Italiano non può fare miracoli. La società deve intervenire sul mercato”

Il doppio ex di Fiorentina e Venezia, Daniele Carnasciali, ha parlato a Radio Toscana della partita di ieri sera: “Contro una squadra come quella di Zanetti è stato giusto andare a prenderli alti. Il problema è che il Venezia è riuscito ad evitare la pressione della Fiorentina, riuscendo a palleggiare molto bene. Quando diversi calciatori non giocano bene, è normale che la prestazione collettivo della squadra sia da giudicare negativa”.

Continua così Carnasciali: “L’inserimento di Benassi? Non è la prima volta che succede, Italiano deve fare di necessità virtù: forse non si fida molto di Venuti. Mi aspettavo che Sottil venisse sostituito subito dopo aver preso il cartellino giallo: invece, pur facendo scaldare Saponara, Italiano ha tolto Bonaventura. Poteva succedere che Vlahovic giocasse come ieri, alla luce anche di quanto successo in settimana: se ci fosse stata un’alternativa di livello, forse gli si sarebbe potuto dare un turno di riposo. Purtroppo, il sostituto non c’è: più in generale, la rosa della Fiorentina è corta. Italiano non può fare miracoli, bisogna intervenire sul mercato”.