Carnasciali: “Oggi per una società come la Fiorentina è impossibile tenere in rosa dei campioni. Tanto valeva fare la Superlega”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Quando c’è stato da criticare la società l’ho fatto, ma questa volta Commisso ha tutte le ragioni del mondo. Ha fatto un’offerta gigantesca a Vlahovic e non è bastata, questo vuol dire che per società come la Fiorentina non è più possibile tenere in rosa dei campioni. A questo punto tante vale fare una Super Lega in cui le squadre potenti si scontrano tra di loro”.

E poi ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che Vlahovic per ora ha fatto bene solo una mezza stagione, poco più. Batistuta ha dovuto fare centinaia di gol per prendere i soldi che Commisso aveva offerto al serbo. Fossi Italiano, Vlahovic non lo farei più giocare se avessi un’alternativa valida, il problema è che non c’è. Il mister allora deve fare buon viso a cattivo gioco, dicendo che il serbo da sempre il massimo e altre frasi del genere”.