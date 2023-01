Carnasciali: “Ora contano i punti, non le prestazioni. Deluso da alcuni elementi, Gonzalez non va assolutamente venduto”

L’ex terzino destro della Fiorentina anni ’90, Daniele Carnasciali, ospite del “Pentasport” di Radio Bruno ha parlato del momento della squadra di Vincenzo Italiano e pure di alcuni singoli del gruppo gigliato:

“Benchè nelle ultime uscite con Sassuolo e Sampdoria la squadra non abbia giocato benissimo, resta da sottolineare comunque la Fiorentina ha portato punti e vittorie a casa. E’ vero che vorremmo vedere giocare bene gli uomini di Italiano, ma in momenti come quello che sta passando adesso la Fiorentina contano le vittorie, non le prestazioni, e sinceramente a me va bene così. E’ ovvio che tutti ci aspettiamo qualcosa di più da questo gruppo, ma va anche detto che sembra essere incompleto: manca qualche elemento per completare la squadra. Per non dimenticarci dei ragazzi che per il momento non sono a disposizione di Italiano”.

Ha poi parlato di alcuni singoli: “Sono un po’ deluso dall’impatto di Ikone, dopo un anno ancora devo capire che tipo di giocatore è. Il francese per il momento ha dimostrato limiti evidenti, anche perché probabilmente non lo pagavi la cifra che lo hai pagato. In molte occasioni l’esterno sembra che, una volta dribblato l’avversario, abbia l’intenzione di tornare indietro per saltarlo un’altra volta. Quando arrivò a Firenze, conoscendo le sue prestazioni al Lille, nonostante segnasse poco mi aspettavo che potesse fare più assist. Dodô? Sinceramente mi ricordavo un altro giocatore. In campo internazionale contro lo Shakthar aveva dimostrato di avere ottime doti tecniche oltre che ad una forte personalità: per il momento non si è visto niente di tutto ciò. Per quanto riguarda il mercato, Nico Gonzalez non va ceduto: andrebbe sostituito con un grande attaccante ed a gennaio è molto difficile fare quel tipo di operazione”.