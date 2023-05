“Carnesecchi ha dimostrato di avere grandi qualità. Giocherà in una squadra importante”

Tra i profili opzionati dalla Fiorentina per la propria porta, in passato c’è stato anche quello di Marco Carnesecchi. Portiere di proprietà dell’Atalanta, da molti considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Di lui ha parlato a tuttojuve.com il dirigente della Cremonese Ariedo Braida: “E’ giusto parlare di Carnesecchi, perché se lo merita. Sta dimostrando di avere delle grandi qualità, è arrivato a Cremona che eravamo ultimi in classifica e adesso sta facendo la differenza”.

E poi: “Ci ho parlato e gli ho pronosticato che giocherà in una squadra importante. Sono sicuro che presto gli verrà data questa opportunità. Non è un nostro giocatore bensì dell’Atalanta, quindi preferisco non esprimermi su quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione”.