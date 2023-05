Carnevali: “Berardi? Arrivata offerta molto più importante di quella dell’amico Barone, che non abbiamo neanche preso in considerazione”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ‘punzecchiato’ il direttore generale della Fiorentina Joe Barone durante l’evento “Inside the Sport” di Coverciano. Ecco cosa ha adetto riguardo Domenico Berardi: “Non nascondo che l’estate scorsa c’è stato un tentativo molto importante. Un’offerta decisamente superiore rispetto a quella dell’amico Joe, che non abbiamo neanche preso in considerazione“.

E aggiunge: “Per noi Berardi è una nostra bandiera. A noi, come società, piacerebbe che lui continuasse con noi e credo che abbia dimostrato di volere ancora il Sassuolo. In un momento dove gli atleti ambiscono sempre a cambiare maglia, avere uno che sposa la propria società deve essere motivo d’orgoglio per noi ma soprattutto per lui”.