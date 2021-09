Carnevali: “Berardi è il nostro giocatore più importante. Per lui non sono arrivate offerte adatte al valore del giocatore”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nella giornata di ieri ha parlato a gianlucadimarzio.com spiegando le scelte del club neroverde, soprattutto in uscita:

“Abbiamo fatto l’operazione Locatelli, la più importante tra due club italiani, e lasciato andare alla fine Caputo. Tutti gli altri sono rimasti, nonostante le molte offerte e proposte, come ad esempio Raspadori e Scamacca. E’ stato un sacrificio economico tenerli tutti, ma ne varrà la pena.

Infine su Berardi, nome caldo negli ultimi giorni di mercato in ottica Fiorentina: “E’ il nostro giocatore più importante. Per lui non sono arrivate opportunità adatte al valore del giocatore, quindi continua con noi”.