Carnevali: “Berardi è la bandiera del Sassuolo, nel calcio non c’è solo il denaro. La Fiorentina e le altre in Europa…”

In un’intervista rilasciata a Radio RAI, ha parlato l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, prima dell’ex obiettivo sul mercato della Fiorentina Domenico Berardi, poi del cammino delle squadre italiane in Europa. Queste le sue parole:

“Se Berardi resta? Lo spero come sempre. Quando manca lui ci manca tanto. Quest’anno ha avuto più infortuni del solito, annata storta per lui, ma la sua presenza è determinante. Mi auguro possa rimanere con noi, è la nostra bandiera, è il giocatore più importante che abbiamo, uno dei più importanti in Italia. La nostra volontà è sempre stata quella di volerlo trattenere con noi. È la nostra bandiera e dobbiamo ascoltare i suoi desideri e i nostri, perché per noi ha un valore importante. Io lo valuto in maniera molto positiva, nel calcio di oggi ci sono poche bandiere e quello che sta facendo Berardi deve essere visto come qualcosa di molto positivo, però si parla sempre di calcio, denaro, ma non è solo questo. Esistono anche cose di valore, spesso i calciatori fanno anche tantissime cose positive che non vengono messe in risalto. Il calcio visto in un certo modo ha qualcosa di valido”.

E sulle italiane in Europa: “Avere sei squadre nelle competizioni europee è qualcosa di fantastico. Auguro a tutti di poter ottenere il risultato migliore. Io credo che ci sia una ripartenza del nostro calcio, dobbiamo avere fiducia, per lavorare tutti insieme e per cercare di migliorare, siamo sulla strada giusta per poterlo fare”.