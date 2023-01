Carnevali: “Berardi è sempre rimasto al Sassuolo per sua volontà. Non è stato difficile respingere le richieste per lui”

Passano gli anni e le sessioni di calciomercato, ma non cambia la situazione di Domenico Berardi. L’esterno italiano, oggetto del desiderio della Fiorentina nelle scorse estati, continua a essere blindato dal Sassuolo come si evince dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali: “Berardi è diventato la nostra bandiera, come voleva Squinzi. Ha avuto tante richieste nel tempo, ma respingerle non è stato impossibile visto che la volontà del giocatore è sempre stata chiara. Avere dei ragazzi che sposano un progetto deve essere visto in modo straordinario. Berardi è un leader, un giocatore fantastico che ci teniamo stretti”.