Carnevali: “Capiamo la volontà di cambiare di Berardi, ma per noi non ci sono state le giuste condizioni per farlo partire”

Intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati su Radio24, ha parlato di Domenico Berardi l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali. Queste le sue parole: ““Berardi per noi è il giocatore più importanti, è cresciuto con noi sotto tutti gli aspetti, ha grande qualità e sotto l’aspetto umano e caratteriale in una squadra come la nostra è determinante. Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l’idea di cambiare. Noi siamo stati disponibili a valutare la sua partenza come fatto con Locatelli, ma devono esserci le condizioni giuste per tutti. Con lui non ci sono state, siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi”.

E sul tema stadio ha detto: “Lo Stadio è asset importante. Purtroppo in Italia tra burocrazia e tutto il resto ci vuole tanto tempo, molte squadre nel frattempo abbandonano”