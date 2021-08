Carnevali: “Locatelli alla Juve è un’operazione straordinaria. Berardi vuole partire, ma…”

Questo pomeriggio l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, in una lunga intervista alla Gazzetta di Modena, ha patto il punto della situazione in casa emiliana. L’Ad neroverdi, oltre a commentare la cessione di Locatelli alla Juventus, ha aperto anche ad una cessione di Domenico Berardi, nelle scorse ore accostato anche alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“La cessione di Locatelli è stata una cessione straordinaria, non facile capire per chi non ha le competenze. Questa operazione ha portato un risultato positivo e vantaggi ad entrambe le società, anche se certi tecnicismi sono complicati da spiegare. Sicuramente è sbagliato dire e pensare che abbiamo “regalato” Locatelli per due anni alla Juve. Qualcuno addirittura ha parlato di operazione immorale e sono concetti insensati.

La realtà è che al termine del girone di ritorno 2022-2023 per la Juve scatterà l’obbligo della vendita e noi avremo la garanzia di incassare gli oltre 37 milioni pattuiti. La situazione di Berardi? Domenico ha manifestato la volontà di provare altre esperienze, è vero, ma a suo tempo noi avevamo già parlato con i suoi agenti dando loro una scadenza, il 12 agosto. Le offerte non sono arrivate, siamo agli sgoccioli del mercato e dobbiamo programmare. Siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, è necessario però che arrivino offerte congrue. Sono tranquillo, non nasceranno tensioni, non abbiamo neanche fatto un prezzo preciso. Domenico è molto importante per noi”.