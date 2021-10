Carnevali sentenzia su Scamacca: “Non ci sono possibilità che parta a gennaio”

Al Festival dello sport di Trento ha parlato l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali per parlare di mercato. Queste le sue parole: “Scamacca e Raspadori? Non ci sono possibilità che partano a gennaio e non c’erano nemmeno quest’estate. Giugno prossimo invece è ancora lontano.

La Fiorentina sembrava poter essere interessata all’ex attaccante del Genoa Scamacca (anche vista la vicenda Vlahovic) ma le parole del dirigente neroverde sembrano togliere ogni dubbio sulla sua permanenza al Sassuolo in questa stagione.