Carnevali: “Venerdì non mi aspetto una Fiorentina distratta. Berardi? Vista l’offerta, non so quanto i viola fossero davvero interessati”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto nuovamente a margine dell’evento “Inside the Sport” di Coverciano. Queste le sue dichiarazioni ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Berardi è un ragazzo straordinario che ha sempre sposato il nostro progetto, una delle poche bandiere rimaste nel calcio di oggi. Spero che possa restare con noi ancora per molto tempo. La trattativa con la Fiorentina non è mai partita, la proposta di Barone era inaccettabile. Mi chiedo dunque fino a che punto fosse davvero interessato”.

E poi ha aggiunto: “Non credo che venerdì la Fiorentina sarà distratta dalla Conference, perché vorrà chiudere il campionato nel modo migliore. Auguro ai viola di vincere la finale di Praga, sarebbe un risultato straordinario per loro e per il nostro calcio. Scamacca? Per molti club italiane sarebbe un’ottima opportunità. Chi va in Premier di solito poi viene girato in prestito a costi più bassi, le condizioni potrebbero essere molto vantaggiose”.