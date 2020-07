Caro Juric, Commisso aspetta una risposta. E nel frattempo il Verona lo tira per la giacca

Il Verona lo tira per la giacca, mentre la Fiorentina lo tiene in caldo. Questo è quello che scrive sull’allenatore Ivan Juric, La Gazzetta dello Sport.

In sostanza il tecnico croato si trova davanti ad un bivio: saldare un debito di riconoscenza e prolungare il contratto con il presidente Setti o cedere al corteggiamento di Commisso e del suo staff?

A Verona ripartirebbe con una squadra che dovrà essere ricostruita dopo la partenza dei migliori, ma con un patrimonio di considerazione che si è guadagnato in quest’anno. A Firenze ci saranno investimenti importanti sul mercato ma anche molte più pressioni. L’impressione è che il dubbio venga risolto già in settimana, a cavallo con i prossimi impegni. Perché a Juric non piace rimanere con un piede in due scarpe.