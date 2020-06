Caro Nardella, sei sicuro che il rapporto con i tifosi fiorentini sia ancora ottimo?

Alla vigilia della manifestazione dei tifosi viola per la vicenda stadio aveva parlato anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella, che aveva espresso la sua felicità nell’apprendere che il corteo sarebbe terminato all’Artemio Franchi, stadio e monumento storico di Firenze tanto discusso in questo momento. In tanti però non gli hanno perdonato il fatto di aver inteso la manifestazione come strettamente pro Franchi. In realtà la tifoseria viola non ha espresso una vera e propria preferenza sullo stadio, anche perché le opinioni sono contrastanti. Quello che è certo è che la situazione attuale non va bene a nessuno e che l’immobilismo che si vede a Firenze da ormai tanti anni ha stufato. Il primo cittadino fiorentino nelle sue dichiarazioni aveva anche sottolineato anche l’ottimo rapporto tra l’amministrazione e il tifo viola, ricordando iniziative come quella del treno speciale per Bergamo nella passata stagione. Ieri sera però, questo rapporto di cui ha parlato Nardella, pare aver preso una piega diversa da quella raccontata dal Sindaco.

Eclatante lo striscione appeso a fine serata co scritto: “Nardella, con Rocco stai facendo una Pessina figura”. Due piccioni con una fava, come si dice a Firenze. Tra i tanti cori dei tifosi anche il classico “Ci avete rotto il c***o”, di certo non rivolto alla società, ne tantomeno alla squadra. Il destinatario sembrava proprio essere la politica fiorentina e la burocrazia che da anni stanno tenendo sotto scacco il discorso stadio nuovo a Firenze.