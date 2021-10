Caro Vincenzo Italiano, ora è tutto nelle tue mani

Eh sì, ora è tutto nelle mani del tecnico della Fiorentina che tutto avrebbe desiderato fuorché il caos intorno al suo terminate principale (ed unico). L’ex tecnico spezino è arrivato da poco più di tre mesi ma è come se fosse qui da tre anni dalla quantità di cose ed eventi accaduti nell’ambiente viola, soprattutto intorno a Dusan Vlahovic. Prima il rischio di vederlo partirà ad agosto inoltrato, poi la sparata di Commisso dopo la rottura definitiva con l’entourage.

Una società che a dispetto di quanto sbandierato, ha dimostrato di muoversi con la delicatezza di elefante in cristalleria a stretto contatto con le vicende spinose di questo calcio. Dato che tale società l’ha aiutato poco, facendo deflagrare la bomba a campionato appena iniziato, o nulla, lasciando la sua rosa senza alternative in attacco, sarà tutto nelle mani di Vincenzo Italiano da Karlsruhe. L’unico uomo realmente di calcio su cui la Fiorentina può basare le sue speranze in questa stagione. Toccherà a lui rimettere i cocci insieme e ricreare quell’idillio che sembrava intaccabile fino a due settimane fa e che lui stesso aveva detto essere sacro, riabilitando Vlahovic e innalzando intorno alla squadra una barriera impermeabile alle tante (troppe) speculazioni che arrivavano dall’esterno.