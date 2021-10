Caro Vlahovic, in un calcio come quello di oggi forse è meglio stare zitti e fare come Commisso

“Quando mi offrono il contratto lo firmo”. Le ultime parole famose di Dusan Vlahovic durate il ritiro di Moena ad alcuni tifosi della Fiorentina. Una promessa, poi non mantenuta. L’ennesima, che fa male. Perché a Firenze non è la prima che viene fatta, sbandierata dai giocatori in faccia alla fede del tifo. C’era chi si professava erede per diventare una bandiera viola e poi è finito alla Juventus. Le parole hanno un peso, a cui magari un ragazzino di venti anni non pensa mentre è a firmare degli autografi sulle Dolomiti. Le parole hanno un peso, e c’è chi a quella promessa ci credeva per davvero.

In un calcio dove il romanticismo è ormai schiacciato dagli interessi economici di società e procuratori, forse è meglio fare come mister Commisso: evitare di promettere. Perché dal primo giorno che è arrivato in Italia Rocco ha detto una cosa chiara: “Non vi posso promettere niente che non possa mantenere”. E anche quei pochi romantici forse rimarranno feriti sul momento, ma di sicuro meno di un tradimento. Perché quello che ha fatto Vlahovic, stando alle sue parole dette (in ritiro ma non solo), ha tutte le carte in regola per esserlo.