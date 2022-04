Carobbi: “Il mio desiderio era arrivare all’ultima a giocarci la Champions con la Juve. Pressioni? La Roma perse uno scudetto contro il Lecce già retrocesso”

Stefano Carobbi, ex difensore viola, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del momento triste della Fiorentina, con qualche rimpianto per quello che sarebbe potuto essere e invece non sarà. Ecco cosa ha detto:

“Mi dispiace che la Fiorentina abbia trovato queste sconfitte perchè uno dei miei grandi desideri era arrivare a Fiorentina-Juve all’ultima e giocarsi lo scontro diretto per andare in Champions. Ci speravo e con due vittorie in queste ultime due si poteva avere qualche chance. La verità è che siamo incappati in due ko inattesi, ma non è facile per nessuno in quest’ultimo periodo, vedi l’Atalanta anche”.

Sulle pressioni che avrebbero avvertito i Viola ha affermato: ” È possibile quando arrivi vicino ad un obiettivo così importante. Però stiamo parlando di giocatori di Serie A e non credo abbia inciso così tanto da portare a due sconfitte contro squadre abbordabili. Ma si sa, il calcio è questo: ricordo che la Roma ha perso lo scudetto contro il Lecce che era già retrocesso“.