Carolina Stramare: “I tifosi della Fiorentina cercavano di affossare Vlahovic. Dopo i grandi successi di Firenze la sua vita è stata stravolta alla Juventus”

Da tempo, fin da quando ancora Dusan Vlahovic era a Firenze, si vocifera di un flirt fra l’ex attaccante della Fiorentina e la Miss Italia 2019, Carolina Stramare.

La stessa Stramare, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha difeso a spada tratta il centravanti serbo e ha fatto riferimento anche al suo periodo fiorentino: “È un momento no che probabilmente doveva arrivare. Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus Dusan si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta”.

E ancora: “L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo. La pubalgia? Ne soffriva già in passato ma lui di stare fuori non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché lui è serbo, è un duro. Lui alla Juventus ci tiene tantissimo”.