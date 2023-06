Casadei e Baldanzi trascinano ancora l’Italia Under 20 con la Colombia e gli azzurri sono in semifinale ai Mondiali

Un’altra grande serata (o notte se vogliamo) quella dell’Italia Under 20, impegnata al Mondiale in Argentina: per gli azzurri di Nunziata è arrivata la vittoria ai quarti contro la Colombia, con un secco 3-1. Ad aprire le marcature il solito Casadei, di testa su angolo di Baldanzi; poi il raddoppio proprio di Baldanzi a fine primo tempo. A inizio ripresa il terzo gol di Esposito, con uno splendido colpo di tacco, inutile invece la rete di Torres al 49′. Per gli azzurri terzo Mondiale di fila tra le prime 4 e ora una tra Nigeria e Corea del Sud.