Casagrande: “Fiorentina? Mi aspettavo qualche punto in più in campionato, anche se le Coppe stanno sistemando i conti. La Sampdoria la vedo già retrocessa, non un problema per domani”

Francesco Casagrande, ex di Fiorentina e Sampdoria, ha commentato al Brivido Sportivo la stagione della squadra di Vincenzo Italiano, facendo il punto anche su alcuni singoli:

“Qualche punto in più era lecito aspettarselo, vista la qualità dei calciatori della Viola. Considerato il gioco espresso, credo che i conti si riassesteranno alla fine, spero in una nuova Europa. Molto bene il percorso segnato dalle Coppe”.

Sulla Conference ha detto: “Non era una competizione scontata, come ha dimostrato la partita con il Lech Poznan. Sono stati bravi a recuperare, più facile uscire che stare dentro al torneo. Il Basilea è scomodo, tutte le squadre svizzere sentono la rivalità con le italiane“.

Sulla Sampdoria: “Sulla carta non dovrebbe essere un problema per la Fiorentina. La Samp è discontinua e non aiutata dalla fortuna. Una squadra costruita male, attacco carente, a parte qualche lampo di Gabbiadini. La vedo già retrocessa purtroppo anche per problemi societari”.