Casarin: “Il gol non dato alla Fiorentina? Quello che è successo è pericoloso e mette in discussione tutte le decisioni prese per centimetri”

L’ex arbitro e designatore, Paolo Casarin, intervenuto su Radio Anch’io Sport, ha espresso il proprio commento su quanto accaduto durante Fiorentina-Braga di Conference League.

In particolare sulla rete, segnalata dalla Goal Line Tecnology, e non data dall’arbitro dopo revisione al monitor, ha detto: “Non solo è pericoloso quello che è successo, ma mette in discussione tutte le decisioni prese per centimetri. Tutti questi strumenti devono essere messi in campo sapendo la loro precisione. Non è ancora chiaro qual è il margine di incertezza della Goal Line Tecnology”.