Casarin: “La tecnologia deve essere perfetta, altrimenti si crea confusione come sul gol di Cabral contro il Braga”

A margine della seconda edizione del premio Ferruccio Salvetti a Coverciano, l’ex arbitro e designatore Paolo Casarin ha parlato ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com tornando anche sul gol annullato a Cabral contro il Braga: “La tecnologia certamente vede cose che l’occhio umano non può vedere, però il costo di questa trasformazione è molto alto. In Italia non tolleriamo l’errore, per cui è necessario che le strumentazioni siano perfette. Altrimenti succede, come nel caso di Cabral, che l’orologio dice una cosa e gli arbitri un’altra, creando una contrapposizione che genera solo confusione”.