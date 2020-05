Questa sera con inizio alle ore 21.20 circa, andrà in onda su Toscana TV e in diretta streaming su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli ed è previsto l’intervento del presidente viola, Rocco Commisso. Un appuntamento assolutamente da non perdere, anche perché saranno tanti i temi che verranno sviscerati con il numero uno viola.