Casini: “Commisso va al Viola Park quasi tutti i giorni. Questo dimostra la sua voglia di fare le cose seriamente e con Bagno a Ripoli ne ha avuta la possibilità”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Domani inauguriamo l’impianto sportivo di Bagno a Ripoli, un bel progetto che dedichiamo ai bambini e ai ragazzi che ci giocano. Viola Park? I lavori stanno procedendo bene, Commisso ci va praticamente tutti i giorni. Il presidente ha voglia di fare le cose seriamente e lo sta dimostrando, in Bagno a Ripoli ha trovato la possibilità di portare avanti questo bel progetto. Il Centro Sportivo non è una risorsa solo per Bagno a Ripoli, ma anche per Firenze e per tutti i territori limitrofi”.