Casini: “Ho sentito Commisso, sul Centro Sportivo solo un piccolo ritardo. Ma per lui la salute di Firenze viene prima di tutto”

Un check sullo stato dell’arte anche delle infrastrutture, di quelle che verranno più che altro, c’è stato anche durante questa difficile fase sanitaria tra il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e il patron della Fiorentina Rocco Commisso: “In condizioni normali il Presidente sarebbe già tornato 2 o 3 volte da marzo, per aggiornarsi e stare dietro alla questione Centro Sportivo. L’abbiamo sentito e abbiamo fatto un punto della situazione per il Centro Sportivo che qualche settimana di tempo nel suo iter la perderà per forza di cose. Le procedure in questo momento sono sospese ma si sta parlando di un ritardo relativo solo a questo periodo. Il presidente però l’ha messo in fondo alle questioni, si è prima sincerato delle nostre condizioni di salute. Non dimentichiamo che con la sua semplicità ha promosso una delle principali raccolte fondi per l’emergenza, la famiglia Commisso non ha fatto poco. Ho sentito più volte anche Joe Barone, il mondo del calcio ha le sue grosse grane in questo momento, però i vertici viola hanno messo in primo piano la nostra salute e quella di Firenze”.