Casini: “Il Viola Park è un esempio di come si possono realizzare opere con rapidità. Gli imprenditori oggi…”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così a Lady Radio: “Stiamo provvedendo insieme al Comune di Firenze alla realizzazione della tramvia anche per il Viola Park. Lavori in Italia? Il Viola Park è un esempio di come si possono realizzare opere con rapidità. Commisso ha rispettato tutti i tempi anche per quanto riguarda gli scavi archelogici. Gli imprenditori oggi hanno bisogno di risposte certe e veloci”.