Casini: “Il Viola Park sta migliorando e lavoriamo affinché possa essere pronto per il ritiro estivo. Stadio? Per la Fiorentina i tifosi sono fondamentali”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato a Radio Bruno del Viola Park della Fiorentina che sta prendendo vita nei terreni sotto la sua gestione:

“Stiamo lavorando per far sì che il ritiro estivo della Fiorentina sia certo a Bagno a Ripoli. Questa è la volontà con la quale ci siamo lasciati con la società viola. Poi gli avanzamenti dei lavori non dipendono né da noi e né dal club. Il Viola Park stia migliorando e lo si vede anche da fuori. Stiamo lavorando anche sugli aspetti logistici per accogliere i tifosi: l’autobus 23 verrà spostato nel suo percorso”.

E sullo stadio: “La Fiorentina esprimerà la sua opinione. Ho parlato spesso con Barone e Commisso e mi hanno detto che ritengono i tifosi un elemento fondamentale per vincere“.