Casini: “La Fiorentina e le altre italiane in Europa sono una soddisfazione. Siamo in ritardo con gli stadi, ci sono troppe amministrazioni in contrasto”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a Rai Radio 1, intervenendo sul percorso della Fiorentina e delle altre squadre italiane in Europa, oltre al tema stadi: “Quello che abbiamo visto è che l’assenza delle squadre italiane dalle fasi finali delle coppe negli ultimi anni, ci ha penalizzato. Quindi ci riteniamo molto soddisfatti e penso che non sia un caso”.

E sugli stadi: “L’ultima sessione di mercato ci ha dimostrato che chi spende tanto è la Premier. Sugli stadi, è la nostra priorità, è il principale ritardo. Le cause risalgono a origini lontane e sono anche di sistema. Abbiamo chiesto aiuto al governo non solo per le risorse pubbliche perché si tratta spesso di stadi di proprietà del comune, ma anche perché le procedure sono troppo lente e ci sono troppe amministrazioni coinvolte e in contrasto tra loro. Il ruolo centrale è del governo che aiuti a sciogliere tutti i nodi burocratici è lo strumento che abbiamo chiesto. L’Europeo 2023 è un’opportunità straordinaria ma non può essere l’unica possibilità per risolvere questo problema”.