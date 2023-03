Casini: “La Serie A ha oggi un legame stretto con gli Stati Uniti: la Fiorentina di Commisso ci ha aiutato molto in questo senso”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato durante il ‘Business of Football Summit’ organizzato dal Financial Times. Nel suo discorso, il numero uno del campionato italiano ha citato anche la Fiorentina di Commisso, una delle numerose proprietà americane in Italia. Sentite cosa ha detto al riguardo:

“La Serie A deve lavorare su tre temi: ricavi, infrastrutture e cultura. Lo scorso dicembre abbiamo approvato un documento su come il calcio italiano possa essere migliorato. Ricavi? Puntiamo ad aumento importante a livello internazionale, abbiamo un potenziale. Gli Stati Uniti sono uno dei mercati principali anche alla luce del numero di investitori statunitensi nei club, penso anche a come la Fiorentina ci ha aiutato ad ottenere il contratto negli USA. Ora abbiamo anche un ufficio a New York“.