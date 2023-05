Casini: “La Supercoppa in Arabia è un opportunità per il calcio italiano. Negli Usa la Lega…”

Tra i presenti all’evento Il Foglio Sportivo in programma questo pomeriggio all’interno dello Stadio di San Siro, c’era anche il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, il quale ha avuto modo di commentare due situazioni che toccano da vicino anche la Fiorentina di Rocco Commisso: quello della rinnovata struttura della Supercoppa Italiana, che come sappiamo si giocherà il gennaio prossimo in Arabia Saudita, e quello relativo alla possibile nascita di una sede della Lega Calcio negli Stati Uniti. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi sembra una polemica che va inquadrata nella storia della Supercoppa. È un’opportunità veramente importate per promuovere il nostro calcio, rispetto a quello che può portare in termini di promozione del calcio italiano mi sembra un giusto compromesso.”

Ha poi concluso parlando dei rapporti con gli States, tema molto caro al presidente viola: “Non è una novità rispetto a quello che fanno le altre leghe europee, la Liga ha una struttura molto massiccia all’estero. Anche grazie alle numerose proprietà americane, che aiutano la Lega, vogliamo avere una forte presenza internazionale”