Casini: “La vittoria del Napoli interrompe l’egemonia di Juventus, Inter e Milan. Ricordo la varietà di Scudetti che c’era negli anni Ottanta”

A margine dell’assemblea di Lega Serie A di oggi, il presidente Lorenzo Casini ha parlato anche dello Scudetto del Napoli. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW: “Faccio i complimenti alla squadra azzurra, anche perché era dal 2001 che vincevano sempre Juventus, Inter o Milan. Se guardiamo gli altri campionati, in media il numero di squadre che ha vinto il campionato negli ultimi anni non supera il quattro. In Italia c’è stato il ciclo della Juventus che ha intaccato la varietà, quella a cui era abituato chi come me ha vissuto gli anni Ottanta con gli Scudetti anche di Napoli, Verona e Sampdoria“.