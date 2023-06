Casini: “Per il campionato Primavera abbiamo introdotto regole che porteranno un’ampia maggioranza di italiani. La Supercoppa italiana…”

A Rai Radio 1 ha parlato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenendo su vari temi tra cui i giocatori stranieri nel campionato Primavera e la Supercoppa Italiana, a cui parteciperà anche la Fiorentina: “Per il campionato Primavera siamo riusciti a introdurre delle regole che porteranno, già dalla prossima stagione ed entro tre anni, ad avere un’ampia maggioranza di giocatori italiani. A livello nazionale, noi seguiamo le regole UEFA. Credo che sia giunto il tempo di lavorare con l’UEFA e con la Commissione Europea per rivedere le conseguenze della sentenza Bosman. Non dico si possa tornare a un massimo di tre stranieri, però mettere un limite più severo è nell`interesse di tutti”.

E sulle partite in calendario: “Non credo sia un match in più di Supercoppa Italiana il problema, ma occorre che tutti gli operatori vadano verso una riduzione delle partite. Poi bisogna intervenire sulle regole: uno dei principali problemi è la perdita di tempo. Occorre ragionare su soluzioni, anche guardando altri sport, come l`espulsione temporanea o la punizione senza barriera dopo un certo numero di falli. Sono decisioni che competono all`Ifab e alla FIFA, ma un dibattito complessivo può aiutare a migliorare il gioco”. Infine sul ritorno a giocare nel periodo natalizio: “Oggi verrà ratificato dal consiglio federale, dati alla mano è una soluzione che la Lega valuta positivamente”.