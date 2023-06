Casini: “Viola Park da esempio per l’Italia: realizzato con tempistiche rare per l’Europa. Per il ritiro è tutto pronto, toccherà alla Fiorentina decidere l’apertura”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per aggiornare sugli sviluppi del Viola Park, che a breve ospiterà il ritiro della Fiorentina:

“Emozionato per l’apertura del Viola Park, orgoglio per me e per Bagno a Ripoli, una pagina storica della Fiorentina. Grande soddisfazione, un bellissimo esempio per la nostra Italia. Commisso ha grande ambizione e lo ha dimostrato prima riportandoci in Europa e poi raggiungendo due finali quest’anno. Essere parte di questa storia, iniziata nell’ottobre del 2019, è bellissimo perché abbiamo superato tantissimi ostacoli. Siamo su tempistiche che nel nostro continente si trovano raramente“.

E ancora: “Per fare il ritiro c’è tutto: campi, palestre e piscine. Sul resto deciderà la Fiorentina, sul come e quando aprire. Commisso ha detto che l’inaugurazione sarà a settembre e a questo punto non ho più grandi dubbi. Per il ritiro stiamo parlando con i commercianti per colorare di viola Bagno a Ripoli, anche il Comune sarà di quella tonalità durante tutto il periodo”.

Infine: “Purtroppo la tramvia è in ritardo però il Comune metterà a disposizione delle aree per facilitare l’arrivo con gli autobus. Speriamo in un’accelerata per dare ai cittadini una possibilità in più per raggiungere il Viola Park, noi il nostro comunque l’abbiamo fatto”.