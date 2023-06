Casini: “Vogliamo festeggiare l’arrivo della Fiorentina, come se fosse un nuovo ‘cittadino’ del nostro comune. I viola ora hanno bisogno di uno stadio all’altezza”

Il Viola Park si appresta ad ospitare il ritiro della Fiorentina. Il sindaco di Bagno a Ripoli, località dove sta nascendo l’impianto, Francesco Casini, su Lady Radio ha detto: “L’inaugurazione ci sarà verso settembre quando ritornerà il presidente Commisso e verranno terminati alcuni interventi mancanti. Per fare gli allenamenti è sostanzialmente già pronto. C’è stato un popolamento del centro sportivo con gli addetti della Fiorentina, poi nel corso delle prossime settimane inizierà anche ad essere aperto ai tifosi viola, in date che comunicherà la società. Siamo in contatto continuamente con la dirigenza viola”.

Poi ha aggiunto: “Ci saranno degli eventi per chi verrà a Bagno a Ripoli e registriamo anche un tutto esaurito nelle strutture ricettive. Certo, non è pensabile ricreare la stessa situazione che c’era a Moena, tipo fare la presentazione della squadra in piazza. Però è chiaro che noi vogliamo festeggiare l’arrivo della Fiorentina, come se fosse un nuovo ‘cittadino’ del nostro comune“.

Casini ha anche commentato la notizia del respingimento da parte del Tar della Toscana del ricorso fatto dalla Fondazione Nervi sul rifacimento del Franchi: “L’Italia ha bisogno davvero di meno ricorsi al Tar e avere un approccio positivo e fattivo ai cambiamenti. Quello che posso dire è che ricorsi al Tar ci furono anche per il Viola Park e furono respinti. Ma soprattutto sarà importante sapere quale ditta farà i lavori, visto che domani terminerà la gara. Parlo di questa cosa da tifoso della Fiorentina e dico che abbiamo bisogno di uno stadio all’altezza, soprattutto dopo aver visto in giro per l’Europa impianti moderni che rappresentano anche un biglietto da visita delle varie città“.