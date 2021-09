Caso: “La Fiorentina mi ha cresciuto, a loro devo tutto. Vi svelo il mio rapporto con Gori”

L’ex attaccante della Fiorentina Primavera oggi in forza al Cosenza, Giuseppe Caso, ha rilasciato una lunga intervista a pianetaserieb.it, soffermandosi anche sul suo passato.

Queste le sue parole: “A Firenze ho vissuto circa 10 anni. Sono arrivato bambino, intorno ai 10 anni, per poi andarmene alla soglia dei 20. Mi hanno educato e formato, a loro devo tutto. Al Genoa invece sono approdato lo scorso anno. Ma anche quella è stata una tappa fondamentale, perché lì mi hanno dato l’opportunità di allenarmi con grandi campioni e di esordire in Serie A. Li ringrazierò per tutta la vita”.

Caso si sofferma poi sul rapporto con Gori: “Io e Gabriele siamo cresciuti insieme ai tempi della Fiorentina, poi ci siamo ritrovati ad Arezzo. Siamo molto legati in campo, ma soprattutto fuori. C’è una grande intesa e spero che ciò possa essere utile ai fini del campionato. Sono molto contento”.