Caso Vlahovic, lo spogliatoio si schiera al fianco del serbo: c’è preoccupazione per il Cagliari. La precisazione dei tifosi

Il caos che si è creato attorno a Dusan Vlahovic rischia seriamente di complicare la stagione della Fiorentina. Le conseguenze della sconfitta di Venezia – e degli strascichi post match – andranno controllate nei prossimi giorni, ma c’è già qualche certezza.

Innanzitutto, le offese dei tifosi contro il serbo sono soltanto un antipasto di quanto vedremo al Franchi, soprattutto in caso di prestazione negativa. D’altro canto, però, lo spogliatoio si è schierato dalla parte di Vlahovic, lo protegge e ci è rimasto molto male per il comportamento di alcuni al termine di Venezia-Fiorentina. Inoltre, nel gruppo squadra c’è molta preoccupazione per quello che potrebbe succedere domenica contro il Cagliari.

I tifosi hanno specificato che gli insulti erano solo per Vlahovic, avvicinatosi al settore ospiti come se niente fosse successo nelle ultime settimane. Si è innescata una questione personale e – come scrive La Nazione – potrebbe essere la stessa Fiorentina a chiedere di stemperare i toni per evitare di rovinare la stagione.