Cassano: “A Napoli è finita la pacchia, se conosco Gattuso andrà via. Chi ha parlato con mille allenatori doveva svegliarsi prima”

In diretta Twitch con Bobo Vieri, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato di Gattuso e delle sue possibilità di lasciare il Napoli (con la Fiorentina che lo aspetta…): “Altro che Rino: era qualcun altro che si doveva svegliare prima, chi ha parlato con mille allenatori. Ora è finita la pacchia. Se conosco Rino, è finita, andrà via. Il Napoli ha fatto un ottimo girone di ritorno. Gattuso ha valorizzato talenti parzialmente inespressi come Lozano e Zielinski. Con lui Insigne ha fatto la sua miglior stagione, mentre Fabian Ruiz si sta riprendendo. Ha fatto un lavoro eccezionale. Adesso voglio vedere chi sceglierà la società Napoli. Dicono Spalletti. Se un po’ lo conosco, considerate le dichiarazioni di De Laurentiis, dura tre minuti”.