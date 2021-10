Cassano: “Commisso, che americanata su Vlahovic! Ha fatto un autogol clamoroso e se non lo venderà a gennaio sarà un bagno di sangue”

L’ex attaccante Antonio Cassano, alla Bobo Tv ha parlato anche della spinosa questione Vlahovic per la Fiorentina: “Le dichiarazioni di Commisso su Vlahovic sono state un autogol clamoroso. Per fare buon viso alla piazza ha detto tutto quello che aveva proposto al giocatore. E’ stata un’americanata. Credo che con quell’uscita, abbia perso l’ultima piccolissima possibilità di farlo rinnovare”.

Poi ha continuato: “Adesso la Fiorentina dovrà in tutti i modi pensare di venderlo a gennaio. Altrimenti in estate andrà svenduto. Commisso ha fatto un autogol clamoroso, per la squadra, per il giocatore e la piazza. Perchè in caso di mancato accordo a gennaio, sarà un bagno di sangue per tutti”.