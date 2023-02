Cassano: “Contro la Juventus la Fiorentina non avrebbe segnato nemmeno dopo 3 giorni. Amrabat non è il giocatore adatto”

Durante la Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche della partita disputata dalla Fiorentina contro la Juventus domenica pomeriggio. Queste le sue parole: “Nel primo tempo la squadra di Italiano è stata inguardabile. La Juventus ha lasciato il pallino del gioco in mano ai viola, ma ha meritato di vincere. La Fiorentina non avrebbe fatto gol nemmeno se la partita fosse durata 3 giorni.

Mi dispiace vedere un allenatore come Italiano che fa un buon calcio venir penalizzato dalla mancanza di un attaccante. Poi ci sono giocatori che non stanno rendendo. Amrabat non è il giocatore giusto in mezzo, non è un metronomo”