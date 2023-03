Cassano elogia Spalletti e pensa già al “suo” futuro: “Per la sua idea di calcio sarebbe da Real Madrid, in Italia invece potrebbe resistere solo a Firenze”

L’istrionico ex calciatore di Sampdoria, Milan, Inter (fra le altre) Antonio Cassano, ha commentato nella sua trasmissione su Twitch Bobo Tv la stagione di Luciano Spalletti, prossimo campione d’Italia con il Napoli. Leggete fino alla fine per scoprire cosa ha detto Cassano sulla Fiorentina:

“Più di questo Spalletti a Napoli non può fare. Per quanto riguarda un futuro eventuale altrove, vedo solo una squadra dove potrebbero sposare bene la sua idea di calcio: il Real Madrid. Se devo scommettere una fiche lo farei, direi blancos se Ancelotti dovesse andar via”.

E poi: “In Italia non andrebbe mai alla Juventus, per come è fatto non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A penso che potrebbe stare bene solo alla Fiorentina“.