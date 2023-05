Cassano: “Firenze merita davvero la Conference League, Italiano e la squadra hanno fatto due anni eccezionali. La Fiorentina proverà a giocare, il West Ham cercherà di prevalere col ritmo”

Alla BoboTv su Twich, l’ex attaccante azzurro Antonio Cassano analizza la finale di Conference League che vedrà affrontarsi Fiorentina e West Ham.

Ecco le parole dell’ex calciatore sulla partita di Praga: “Per me è una sfida 50 e 50. Il West Ham ha avuto grandi difficoltà quest’anno in Premier League, però ha alcuni elementi molto buoni. Rice in mezzo al campo è un carro armato, Benrahma in avanti ha giocate, Antonio ha superato il record di gol di Di Canio nella storia del club, Bowen ha un ottimo piede mancino. E’ una squadra che viaggia a ritmo altissimo, come tutte le compagini inglesi, cercando gli scontri e gli uno contro uno, con grande qualità dalla metà campo in su. Normale che la Fiorentina proverà a giocare, perchè lo fa meglio e con più qualità, mentre il West Ham cercherà di prevalere sul piano fisico. Due stili molto diversi, quasi opposti”.

“Dobbiamo fare assolutamente il tifo per le italiane in Europa e spingerle con tutta l’energia positiva possibile. Poi se dovesse perdere ci sarebbero i detrattori, ma ciò che hanno fatto in questi due anni mister Italiano e la squadra è stato eccezionale. Spero vivamente che dopo 22 anni la Fiorentina possa vincere un trofeo, non oso immaginare che festa ci sarebbe a Firenze, festeggerebbero per 6 mesi. E’ una piazza che davvero se lo meriterebbe”.