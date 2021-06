Cassano: “Gattuso-Fiorentina? Il calcio è in mano ai procuratori. Non va bene che Mendes muova le cose e gli faccia fare quello che vuole”

L’ex giocatore Antonio Cassano ha parlato del caso Fiorentina-Gattuso durante la Bobo TV in streaming su Twitch: “Gattuso è andato a Firenze con entusiasmo, non gli è andato bene qualcosa e se n’è andato. Ora leggo le ultime notizie, che Fonseca potrebbe non andare al Tottenham. Io non so e non dico niente, sarei contento se Rino andasse lì al Tottenham, però a me non va bene che il suo procuratore Mendes giri e muova le cose e gli faccia fare quello che vuole. Io amo la verità”.

Cassano si sofferma poi sulle motivazioni che hanno portato al divorzio rapido tra le parti: “Sicuramente le colpe sono di tutti però si deve capire cos’è successo veramente. Io ho letto che la Fiorentina voleva tre giocatori di Mendes, io ho l’impressione che il calcio sia sempre più in mano ai procuratori. Mi vuoi? Mi compri quello e quell’altro. Gattuso non penso abbia il potere di dire ‘Io voglio questo e quest’altro’. Non posso immaginare che abbia fatto tre nomi e guarda caso siano nomi di Mendes”.